Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in kültür ve sanat hayatına katkı sunmak amacıyla “Ankara Kültür Sahne Buluşmaları” etkinliğini düzenliyor. Seğmenler Parkı’nda gerçekleştirilecek program kapsamında farklı yaş gruplarına hitap eden 30’dan fazla etkinlik Başkentlilerle buluşacak.
2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde Ankara’nın yaklaşık 20 tiyatro topluluğu ve sanat kurumu yer alacak. Programda yetişkin ve çocuk tiyatrolarının yanı sıra söyleşiler, Karagöz gösterileri, müzikal performanslar ve çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek.
Ankara Kültür Sahne Buluşmaları 1 Eylül’de Başlıyor
“Ankara Kültür Sahne Buluşmaları” kapsamında etkinliklerin resmi başlangıcından önce 1 Eylül Salı günü saat 20.00’de Kurtalan Ekspres sahne alacak.
Anadolu Rock müziğinin önemli gruplarından Kurtalan Ekspres, 41 yıl aradan sonra Ankara’da Başkentlilerle buluşacak. Konser, Seğmenler Parkı’nda gerçekleştirilecek.
Ankara’nın Tiyatro Kültürü Mercek Altına Alınacak
Programın önemli bölümünü tiyatro alanındaki söyleşi ve atölyeler oluşturacak. Özellikle 5 ve 6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerde katılımcılar; nefes, dans, pantomim, karikatür, Karagöz, jonglörlük, kukla yapımı ve Shakespeare gibi farklı alanlarda atölyelere katılabilecek.
Etkinlik kapsamında Ankara’nın tiyatro kültürünün ele alınacağı çeşitli söyleşiler de düzenlenecek. “Bir Zamanlar Ankara’da Tiyatrolar”, “Çocuk Tiyatrosu Üzerine”, “Ankara’da Yaşayan Oyun Yazarlarıyla Söyleşi” ve “Ankara’da Alternatif ve Özel Tiyatrolar” başlıklarıyla gerçekleştirilecek programlarda Başkent’in sahne sanatları kültürü konuşulacak.
Etkinliğe ABB Şehir Tiyatroları, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro Bölümü Mezunları Derneği, Aralık Sahne, Arçura Tiyatro, Boş Sahne, CoVo Müzikal Kumpanyası, Çankaya Sahne, Fareler Tiyatrosu, Fuaye Ankara, Genç Sahne, Heveskâr Tiyatro, İzler Kültür Sanat Tiyatrosu, Lith Ajans, Mad Dance Theatre, Mavrigan Yapım, Piyon Sanat, Tiyatro Tam, Tiyatro Tempo ve Yakîn Tiyatro katkı sunacak.
Ankara Kültür Sahne Buluşmaları Etkinlik Takvimi
1 Eylül Salı
- 20.00: Kurtalan Ekspres Konseri – Seğmenler Parkı
2 Eylül Çarşamba
- 19.00: Seyirci Olarak Seçim Yapmak – Söyleşi – Fuaye Ankara
- 20.30: Karagöz Cadılar ve Hint Fakiri – Tiyatro / 7+ – Tiyatro Tempo
3 Eylül Perşembe
- 18.30: Dünyadaki En Güzel Şey – Çocuk Oyunu / 3+ – Genç Sahne
- 19.15: Genç Sahne’nin Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Deneyimi ve Yaklaşımı – Söyleşi
- 20.30: İstifa Fantezileri – Tiyatro / 16+ – Heveskâr Tiyatro
4 Eylül Cuma
- 17.45: Boş Sahne’nin Tiyatro Pratiği: Yaşlar Arası Dramaturji, Fiziksel Tiyatro ve Hikâye Anlatımına Bakış – Söyleşi
- 19.00: Çocuk Tiyatrosu Üzerine – Söyleşi
- 20.30: Beyaz Geceler – Tiyatro / 10+ – Çankaya Sahne
5 Eylül Cumartesi
- 11.00: Nefes Atölyesi – Ti-Me-Der
- 13.00: Teoride ve Uygulamada Tekinsiz Komedi – Söyleşi – Arçura Tiyatro
- 13.00: Karagöz Atölyesi – ABB Şehir Tiyatroları
- 13.00: Pantomim Atölyesi – Tiyatro Tempo
- 14.00: Karikatür Atölyesi – ABB Şehir Tiyatroları
- 14.00: Çağdaş Dans Atölyesi – Mad Dance Theatre
- 14.30: Bir Zamanlar Ankara’da Tiyatrolar – Söyleşi – Tiyatro Tempo
- 14.30: Geri Dönüşüm Malzemelerinden Kukla Yapım Atölyesi – Ti-Me-Der
- 17.00: Durgun Göldeki Maskara – Çocuk Oyunu / 3-9 yaş – Mavrigan Yapım
- 18.00: Çeşitli Oyunlarımızdan Sahneler – Müzikal – CoVo Müzikal Kumpanyası
- 20.00: R-A-S-T: Rastlantısal Aralık Sahne Tasarımları – Tiyatro / +18 – Fareler Tiyatrosu & Tiyatro Tam
- 21.00: İzler – Tiyatro / +12 – İzler Kültür Sanat Tiyatrosu
6 Eylül Pazar
- 11.00: Dans Atölyesi – Piyon Sanat
- 13.00: Karagöz Atölyesi – ABB Şehir Tiyatroları
- 13.00: Jonglörlük Atölyesi – Tiyatro Tempo
- 13.00: Ankara’da Yaşayan Oyun Yazarlarıyla Söyleşi – Lith Ajans
- 14.00: Tanpınar’ı Dönüştürmek: “Öykü”den “Sahne”ye Bir Eserin Yeniden Yazım ve Uygulama Süreci – Arçura Tiyatro
- 14.00: Karikatür Atölyesi – ABB Şehir Tiyatroları
- 14.30: Kuş Kuklası Yapım Atölyesi – Mavrigan Yapım
- 14.30: Shakespeare Atölyesi – Ti-Me-Der
- 15.30: Kuklanın Yetişkin Hali: Neden Olmasın? – Söyleşi – Tiyatro Tempo
- 17.00: Ankara’da Alternatif ve Özel Tiyatrolar – Söyleşi – Yakîn Tiyatro
- 18.15: Bir Yudum Muhabbet – Tiyatro / +13 – ABB Şehir Tiyatroları
- 19.30: Clown Gösterisi – Ti-Me-Der
- 20.30: Bir Delinin Hatıra Defteri – Tiyatro / +18 – Heveskâr Tiyatro
Etkinlik Bilgileri ABB’nin Sosyal Medya Hesaplarından Paylaşılacak
Ankara Kültür Sahne Buluşmaları, 2 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 6 Eylül Pazar günü sona erecek.
Başkentlilerin farklı yaş gruplarına yönelik çok sayıda kültür ve sanat etkinliğine katılabileceği programla ilgili güncel bilgiler, ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın resmî sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.