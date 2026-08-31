Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in kültür ve sanat hayatına katkı sunmak amacıyla “Ankara Kültür Sahne Buluşmaları” etkinliğini düzenliyor. Seğmenler Parkı’nda gerçekleştirilecek program kapsamında farklı yaş gruplarına hitap eden 30’dan fazla etkinlik Başkentlilerle buluşacak.

2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde Ankara’nın yaklaşık 20 tiyatro topluluğu ve sanat kurumu yer alacak. Programda yetişkin ve çocuk tiyatrolarının yanı sıra söyleşiler, Karagöz gösterileri, müzikal performanslar ve çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek.

Ankara Kültür Sahne Buluşmaları 1 Eylül’de Başlıyor

“Ankara Kültür Sahne Buluşmaları” kapsamında etkinliklerin resmi başlangıcından önce 1 Eylül Salı günü saat 20.00’de Kurtalan Ekspres sahne alacak.

Anadolu Rock müziğinin önemli gruplarından Kurtalan Ekspres, 41 yıl aradan sonra Ankara’da Başkentlilerle buluşacak. Konser, Seğmenler Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Ankara’nın Tiyatro Kültürü Mercek Altına Alınacak

Programın önemli bölümünü tiyatro alanındaki söyleşi ve atölyeler oluşturacak. Özellikle 5 ve 6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerde katılımcılar; nefes, dans, pantomim, karikatür, Karagöz, jonglörlük, kukla yapımı ve Shakespeare gibi farklı alanlarda atölyelere katılabilecek.

Etkinlik kapsamında Ankara’nın tiyatro kültürünün ele alınacağı çeşitli söyleşiler de düzenlenecek. “Bir Zamanlar Ankara’da Tiyatrolar”, “Çocuk Tiyatrosu Üzerine”, “Ankara’da Yaşayan Oyun Yazarlarıyla Söyleşi” ve “Ankara’da Alternatif ve Özel Tiyatrolar” başlıklarıyla gerçekleştirilecek programlarda Başkent’in sahne sanatları kültürü konuşulacak.

Etkinliğe ABB Şehir Tiyatroları, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro Bölümü Mezunları Derneği, Aralık Sahne, Arçura Tiyatro, Boş Sahne, CoVo Müzikal Kumpanyası, Çankaya Sahne, Fareler Tiyatrosu, Fuaye Ankara, Genç Sahne, Heveskâr Tiyatro, İzler Kültür Sanat Tiyatrosu, Lith Ajans, Mad Dance Theatre, Mavrigan Yapım, Piyon Sanat, Tiyatro Tam, Tiyatro Tempo ve Yakîn Tiyatro katkı sunacak.

Ankara Kültür Sahne Buluşmaları Etkinlik Takvimi

1 Eylül Salı

20.00: Kurtalan Ekspres Konseri – Seğmenler Parkı

2 Eylül Çarşamba

19.00: Seyirci Olarak Seçim Yapmak – Söyleşi – Fuaye Ankara

Seyirci Olarak Seçim Yapmak – Söyleşi – Fuaye Ankara 20.30: Karagöz Cadılar ve Hint Fakiri – Tiyatro / 7+ – Tiyatro Tempo

3 Eylül Perşembe

18.30: Dünyadaki En Güzel Şey – Çocuk Oyunu / 3+ – Genç Sahne

Dünyadaki En Güzel Şey – Çocuk Oyunu / 3+ – Genç Sahne 19.15: Genç Sahne’nin Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Deneyimi ve Yaklaşımı – Söyleşi

Genç Sahne’nin Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Deneyimi ve Yaklaşımı – Söyleşi 20.30: İstifa Fantezileri – Tiyatro / 16+ – Heveskâr Tiyatro

4 Eylül Cuma

17.45: Boş Sahne’nin Tiyatro Pratiği: Yaşlar Arası Dramaturji, Fiziksel Tiyatro ve Hikâye Anlatımına Bakış – Söyleşi

Boş Sahne’nin Tiyatro Pratiği: Yaşlar Arası Dramaturji, Fiziksel Tiyatro ve Hikâye Anlatımına Bakış – Söyleşi 19.00: Çocuk Tiyatrosu Üzerine – Söyleşi

Çocuk Tiyatrosu Üzerine – Söyleşi 20.30: Beyaz Geceler – Tiyatro / 10+ – Çankaya Sahne

5 Eylül Cumartesi

11.00: Nefes Atölyesi – Ti-Me-Der

Nefes Atölyesi – Ti-Me-Der 13.00: Teoride ve Uygulamada Tekinsiz Komedi – Söyleşi – Arçura Tiyatro

Teoride ve Uygulamada Tekinsiz Komedi – Söyleşi – Arçura Tiyatro 13.00: Karagöz Atölyesi – ABB Şehir Tiyatroları

Karagöz Atölyesi – ABB Şehir Tiyatroları 13.00: Pantomim Atölyesi – Tiyatro Tempo

Pantomim Atölyesi – Tiyatro Tempo 14.00: Karikatür Atölyesi – ABB Şehir Tiyatroları

Karikatür Atölyesi – ABB Şehir Tiyatroları 14.00: Çağdaş Dans Atölyesi – Mad Dance Theatre

Çağdaş Dans Atölyesi – Mad Dance Theatre 14.30: Bir Zamanlar Ankara’da Tiyatrolar – Söyleşi – Tiyatro Tempo

Bir Zamanlar Ankara’da Tiyatrolar – Söyleşi – Tiyatro Tempo 14.30: Geri Dönüşüm Malzemelerinden Kukla Yapım Atölyesi – Ti-Me-Der

Geri Dönüşüm Malzemelerinden Kukla Yapım Atölyesi – Ti-Me-Der 17.00: Durgun Göldeki Maskara – Çocuk Oyunu / 3-9 yaş – Mavrigan Yapım

Durgun Göldeki Maskara – Çocuk Oyunu / 3-9 yaş – Mavrigan Yapım 18.00: Çeşitli Oyunlarımızdan Sahneler – Müzikal – CoVo Müzikal Kumpanyası

Çeşitli Oyunlarımızdan Sahneler – Müzikal – CoVo Müzikal Kumpanyası 20.00: R-A-S-T: Rastlantısal Aralık Sahne Tasarımları – Tiyatro / +18 – Fareler Tiyatrosu & Tiyatro Tam

R-A-S-T: Rastlantısal Aralık Sahne Tasarımları – Tiyatro / +18 – Fareler Tiyatrosu & Tiyatro Tam 21.00: İzler – Tiyatro / +12 – İzler Kültür Sanat Tiyatrosu

6 Eylül Pazar

11.00: Dans Atölyesi – Piyon Sanat

Dans Atölyesi – Piyon Sanat 13.00: Karagöz Atölyesi – ABB Şehir Tiyatroları

Karagöz Atölyesi – ABB Şehir Tiyatroları 13.00: Jonglörlük Atölyesi – Tiyatro Tempo

Jonglörlük Atölyesi – Tiyatro Tempo 13.00: Ankara’da Yaşayan Oyun Yazarlarıyla Söyleşi – Lith Ajans

Ankara’da Yaşayan Oyun Yazarlarıyla Söyleşi – Lith Ajans 14.00: Tanpınar’ı Dönüştürmek: “Öykü”den “Sahne”ye Bir Eserin Yeniden Yazım ve Uygulama Süreci – Arçura Tiyatro

Tanpınar’ı Dönüştürmek: “Öykü”den “Sahne”ye Bir Eserin Yeniden Yazım ve Uygulama Süreci – Arçura Tiyatro 14.00: Karikatür Atölyesi – ABB Şehir Tiyatroları

Karikatür Atölyesi – ABB Şehir Tiyatroları 14.30: Kuş Kuklası Yapım Atölyesi – Mavrigan Yapım

Kuş Kuklası Yapım Atölyesi – Mavrigan Yapım 14.30: Shakespeare Atölyesi – Ti-Me-Der

Shakespeare Atölyesi – Ti-Me-Der 15.30: Kuklanın Yetişkin Hali: Neden Olmasın? – Söyleşi – Tiyatro Tempo

Kuklanın Yetişkin Hali: Neden Olmasın? – Söyleşi – Tiyatro Tempo 17.00: Ankara’da Alternatif ve Özel Tiyatrolar – Söyleşi – Yakîn Tiyatro

Ankara’da Alternatif ve Özel Tiyatrolar – Söyleşi – Yakîn Tiyatro 18.15: Bir Yudum Muhabbet – Tiyatro / +13 – ABB Şehir Tiyatroları

Bir Yudum Muhabbet – Tiyatro / +13 – ABB Şehir Tiyatroları 19.30: Clown Gösterisi – Ti-Me-Der

Clown Gösterisi – Ti-Me-Der 20.30: Bir Delinin Hatıra Defteri – Tiyatro / +18 – Heveskâr Tiyatro

Etkinlik Bilgileri ABB’nin Sosyal Medya Hesaplarından Paylaşılacak

Ankara Kültür Sahne Buluşmaları, 2 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 6 Eylül Pazar günü sona erecek.

Başkentlilerin farklı yaş gruplarına yönelik çok sayıda kültür ve sanat etkinliğine katılabileceği programla ilgili güncel bilgiler, ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın resmî sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.