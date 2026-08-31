Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Başkent’in farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenledi. Binlerce Ankaralı, Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünü konserler ve özel gösterilerle coşkuyla kutladı.

Ankara’da 90’lar rüzgârı esti

Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenen konserde 90’lı yılların sevilen sanatçıları Eda Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Metin Özülkü sahne aldı.

Nostalji dolu gecede sanatçılar sevilen şarkılarını Başkentlilerle birlikte seslendirdi. Vatandaşlar hem 90’lı yılların müzikleriyle geçmişe yolculuk yaptı hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada 30 Ağustos’un bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi olduğunu belirterek, “30 Ağustos bizim için özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin müjdecisidir. Biz bu anlamlı günü, büyük coşkuyu binlerce Ankaralı ile birlikte Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankaralılara armağan ettiği Atatürk Orman Çiftliği’nde kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 104’üncü yaşı kutlu olsun” dedi.

Mücadeleden zafere uzanan yolculuk

Çayyolu Yaz Sahnesi’nde ise “Mustafa Kemal’in Zafer Yolu” adlı müzikli anlatı programı gerçekleştirildi.

Milli Mücadele’den zafere uzanan tarihî süreç, müzik ve anlatım eşliğinde vatandaşlara aktarıldı. Yoğun ilgi gören programda Başkentliler duygu dolu anlar yaşadı.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Merkez Binası, lazer ışıklarıyla Atatürk ve Türk bayrağı görselleriyle aydınlatıldı. Kent genelindeki billboardlarda da Türk bayrağı ve Atatürk posterlerine yer verildi.

Başkentlilerden Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılan vatandaşlar, düzenlenen programlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Serpil Özbek, etkinlikleri her yıl takip ettiğini belirterek, “Cumhuriyet’te doğduğum için çok mutluyum, Atatürk çocuğu olduğum için çok mutluyum” dedi.

Selma Aykaç ise 30 Ağustos’u armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler için teşekkür etti.

Esma Acar da Zafer Bayramı’nı kutlayarak, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı. Acar, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlker Özkan, 90’lı yılların müzikleriyle Zafer Bayramı kutlamasının güzel bir bütün oluşturduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Elvin Arslan, “Çok mutluyum, çok gururluyum böyle bir ülkem olduğu için. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” diye konuştu.

Bisikletlilerle etkinliğe katılan Murat Görücü ise coşkuyu birlikte sürdürdüklerini belirterek, “Herkesle beraber bu heyecana ortak olduk” dedi.