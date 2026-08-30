KKTC’nin Girne kenti açıklarında 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin alabora olmasıyla ilgili arama-kurtarma çalışmaları sürerken, siyasi partilerden de bölgeye yönelik adımlar gelmeye devam ediyor.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan gemi faciasının ardından partisini temsilen bir heyetin KKTC’ye gönderilmesi talimatını verdi. Partiden yapılan açıklamaya göre 7 kişilik heyet, kazanın ardından temaslarda bulunmak ve gelişmeleri yerinde takip etmek üzere KKTC’ye doğru yola çıktı.

Heyete Ali Mahir Başarır başkanlık ediyor

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette şu isimler yer alıyor:

Antalya Milletvekili Aliye Coşar

Adana Milletvekili Ayhan Barut

Mersin Milletvekili Talat Dinçer

Adana Milletvekili Bilal Bilici

Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel

Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz

Heyetin KKTC’ye ulaşmasının ardından kaza bölgesinde incelemelerde bulunması ve yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Girne açıklarında gemi alabora oldu

Öte yandan Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na hareket eden yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak alabora oldu. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu bildirildi.

Gemi kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 237 kişinin kurtarıldığı ve kayıp kişileri bulmak için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, bölgede sahil güvenlik ekipleri ile çok sayıda teknenin katıldığı kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.