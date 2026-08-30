Edinilen bilgilere göre, KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisi, Girne Limanı'nın yaklaşık 7 kilometre açığında alabora oldu.

Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu belirtildi.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Denizdeki çalışmalar devam ederken, gemide bulunan yolcuların ve mürettebatın durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Taşucu Limanı'nda ekipler hazır bekliyor

Girne açıklarında yaşanan olayın ardından Mersin'de de hareketlilik yaşandı.

Taşucu Limanı'nda sağlık ekipleri, polis ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri olası bir müdahale için hazırlıklarını tamamladı.

Ekiplerin, denizdeki arama kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılan yolcu veya mürettebatın Taşucu Limanı'na getirilmesi ihtimaline karşı hazır bekletildiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KKTC ve Türkiye'nin ilgili ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında gemide bulunan 267 kişinin durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.