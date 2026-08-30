Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda kapasite artışına yönelik yeni projenin detaylarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı yeni iç ve dış hatlar terminal binasının temelinin 3 Eylül Perşembe günü atılacağını duyurdu.

Artan yolcu ve uçak trafiğine dikkat çeken Uraloğlu, havalimanına sıfırdan 29 bin 120 metrekarelik yeni bir terminal binası kazandırılacağını belirtti.

Yolcu kapasitesi 3 milyona çıkacak

Samsun Çarşamba Havalimanı'nın mevcut kapasitesi ve gelecekteki yolcu trafiğine ilişkin verileri paylaşan Uraloğlu, 2025 yılında havalimanının 1 milyon 640 bin 95 yolcuya hizmet verdiğini belirtti.

Aynı yıl havalimanında 17 bin 169 uçak trafiği gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, yapılan projeksiyonlara göre yolcu ve uçak trafiğinin 2050 yılında mevcut seviyenin iki katına kadar çıkmasının beklendiğini söyledi.

Yeni terminal binasının artan yolcu ve uçuş trafiğine cevap vereceğini belirten Uraloğlu, “Samsun'umuza sıfırdan 29 bin 120 metrekarelik yeni bir iç ve dış hatlar terminal binası kazandıracağız. Yeni terminalimizle birlikte havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkaracağız” dedi.

Apron alanı genişletilecek

Proje kapsamında yalnızca terminal binası değil, havalimanının farklı bölümlerinde de kapasite artışı yapılacak.

Yeni güç merkezi, ısı merkezi, apron bariyer binası ve havalimanı iç bağlantı yollarının inşa edileceğini belirten Uraloğlu, apron sahasının da genişletileceğini açıkladı.

Buna göre mevcut 54 bin 27 metrekarelik apron alanı, 17 bin 184 metrekare genişletilerek 71 bin 211 metrekareyeçıkarılacak.

Uçak park pozisyonu sayısı da artırılacak. Havalimanında mevcut 10 uçak park pozisyonu 14'e yükseltilecek.

Otopark kapasitesi 1506 araca çıkacak

Samsun Çarşamba Havalimanı projesinde yolcuların kullanımına yönelik otopark kapasitesi de önemli ölçüde artırılacak.

Mevcut 246 araçlık otopark kapasitesi, yeni düzenlemeyle 1506 araca çıkarılacak.

Yeni terminal binasında check-in bankosu sayısının artırılması planlanırken, yolcu salonları ile bagaj ve VIP alanları da genişletilecek.

Samsun Çarşamba Havalimanı'na yeni CIP binası

Proje kapsamında havalimanına yeni bir CIP binası da kazandırılacak.

Terminal, apron, otopark ve diğer destek alanlarında yapılacak düzenlemelerle Samsun Çarşamba Havalimanı'nın artan yolcu ve uçuş trafiğine daha yüksek kapasiteyle hizmet vermesi hedefleniyor.