Keçiören Belediyesi’nin yaz boyunca ilçenin farklı noktalarında düzenlediği Park Konserleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Her yaştan Keçiörenliyi parklarda bir araya getiren etkinlikler, müzik ve eğlencenin yanı sıra ailelerin ve komşuların birlikte vakit geçirmesine de imkân sağlıyor.

Türküler eşliğinde halay çektiler

Nursultan Nazarbayev Parkı’nda düzenlenen konserde Aysu Uğurpınar ve Deniz Arslanbaş sahne aldı. Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ndeki konserde ise Ezgi Saykan ve Gökhan Togan, seslendirdikleri türkülerle vatandaşlara müzik dolu bir akşam yaşattı.

Sanatçıların seslendirdiği sevilen türkü ve şarkılara hep birlikte eşlik eden Keçiörenliler, hareketli oyun havalarıyla da doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekerken, konser alanlarında renkli görüntüler oluştu.

Özellikle çocuklar ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikler, farklı yaş gruplarından vatandaşları aynı noktada buluşturdu.

Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı

Keçiören Belediyesi, konserlere katılan vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için etkinlik alanlarında çeşitli ikramlarda da bulunuyor. Vatandaşlara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilirken, müzik ve eğlence dolu akşamlar aileler için sosyal bir buluşmaya dönüşüyor.

Keçiörenliler etkinliklerden memnun

Yaz akşamlarında açık havada düzenlenen ücretsiz konserlerden memnuniyet duyduklarını belirten Keçiörenliler, etkinliklerin farklı mahallelere taşınmasının kültür ve sanata erişimi kolaylaştırdığını ifade etti.

Aileleriyle birlikte konserlere katılan vatandaşlar, organizasyonların ilçenin sosyal yaşamına renk kattığını belirterek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve belediye ekibine teşekkür etti.