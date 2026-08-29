Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve yaklaşık 6 yıldır kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın son aşamasında, Doku’ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyecek bir görüntü oluşturmak amacıyla sonradan su altına bırakılmış olabileceğine ilişkin yeni bulguların değerlendirildiği belirtildi.
Ekiplerin yeni elde edilen PTS ve iletişim kayıtlarını da incelemeye aldığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Dosyadaki yeni bulguların, Gülistan Doku’nun kaybolduğu güne ilişkin soru işaretlerinin aydınlatılması açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.