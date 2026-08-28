Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Fidan Atalay hakkında soruşturma başlatıldı. Kamuoyunda ‘Fidan Hoca’ olarak bilinen ve Instagram’da ‘fidannatalay’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Atalay, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Fidan Atalay hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Fidan Atalay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesinde düzenlenen ‘müstehcenlik’ suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

Başsavcılık, şüphelinin söz konusu yöntemle gelir elde etmesinin ise TCK’nın 282’nci maddesinde düzenlenen ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçu kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

İzmir’de gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Fidan Atalay’ın İzmir’de gözaltına alındığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Fidan Atalay neden gözaltına alındı?

Fidan Atalay hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, video ve fotoğraf içerikleri nedeniyle ‘müstehcenlik’ ve bu içerikler üzerinden gelir elde ettiği iddiasıyla ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Atalay’ın adli durumuna ilişkin yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.