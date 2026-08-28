Derince Belediyesi’nin çalışmalarını da değerlendiren Özel, belediyenin sosyal politikaları ve Çene Suyu AŞ’de gerçekleştirilen kapasite artışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel ayrıca YENİ Parti’nin teşkilat yapısı ve üyelerin parti içindeki seçimlerdeki rolüne ilişkin yeni düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Özel’den İmamoğlu’nun yargı sürecine ilişkin açıklama

Konuşmasında Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’de devam eden yargı sürecine değinen Özel, İmamoğlu’nun savunma hakkının kısıtlandığını ve savunmasının kitap olarak yayımlanmasına izin verilmediğini öne sürdü.

Özel, İmamoğlu’nun mahkemede savunmasını yapmak için daha önce belirlenen sürede konuşmasının istendiğini ve bu nedenle savunma hakkının sınırlandırıldığını savundu.

İmamoğlu’nun hazırladığı savunmanın kitap haline getirilerek yayımlanmak istendiğini belirten Özel, söz konusu kitabın basımının durdurulduğunu ve toplatma kararı alındığını iddia etti.

“Canlı yayınlayın mahkemeyi”

Adalet Bakanı’nın daha önce gündeme gelen canlı yayın tartışmasına ilişkin açıklamalarını da eleştiren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Özel, İmamoğlu’nun yargılandığı davanın canlı yayınlanması gerektiğini savunarak, “Hodri meydan: Canlı yayınlayın mahkemeyi” dedi.

Yargılama sürecinin kamuoyuna açık şekilde takip edilmesi gerektiğini ifade eden Özel, Meclis’in bu konuda düzenleme yapmasını istedi.

“İki kanunu derhal çıkaralım”

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamasında Meclis’in acil toplantıya çağrılmasını ve iki konuda düzenleme yapılmasını önerdi.

Bunlardan ilkinin şehit aileleri ve gazilerin haklarının verilmesi, ikincisinin ise mahkemelerin canlı yayınlanmasına yönelik yasal düzenleme olduğunu belirten Özel, bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Özel, İmamoğlu’nun yargı sürecinde savunma hakkının kısıtlandığını ve kamuoyunda farklı iddiaların gündeme getirildiğini savunarak, yargılamanın canlı yayınlanması halinde sürecin kamuoyu tarafından takip edilebileceğini söyledi.

Özel: “YENİ Parti kucaklaşmayı hedefliyor”

Konuşmasında partisinin siyasi yaklaşımına da değinen Özel, YENİ Parti’nin farklı siyasi görüş ve bölgelerden vatandaşları bir araya getirmeyi amaçladığını belirtti.

Partisinin Atatürk ve Cumhuriyet değerlerini savunduğunu ifade eden Özel, YENİ Parti’nin Türkiye’nin farklı bölgelerindeki seçmenlere hitap etmeyi hedeflediğini söyledi.

Özel, partisinin siyasi çatışmayı artırmak yerine toplumun farklı kesimleri arasında birlik ve beraberliği sağlamayı amaçladığını belirterek, “YENİ Parti kavga etmeye ve çatışmaya değil; zulmü bitirip kucaklaşmaya, 86 milyonu bir ve kardeş görmeye geliyor” ifadelerini kullandı.

“YENİ Parti’nin patronu halk ve üyeler”

Özgür Özel, YENİ Parti’nin teşkilat yapılanmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Partide üyelerin ilçe başkanlarının belirlenmesinde doğrudan oy kullanacağını belirten Özel, geçmişteki delege sistemi yerine üyelerin daha doğrudan rol alacağı bir yapı oluşturulacağını söyledi.

Özel, 26 Ağustos’a kadar partiye üye olanların önümüzdeki ilçe seçimlerinde ilçe başkanının belirlenmesinde oy kullanacağını açıkladı.

İl başkanlığı seçimlerinde oy kullanabilmek için üyeliklerin eylül ayında da sürdürüleceğini belirten Özel, ekim ayında partiye üye olanların ise genel başkanlık seçiminde oy kullanabilmesinin planlandığını söyledi.

Özel, YENİ Parti’nin 973 ilçede sandık kurmayı planladığını belirterek, parti içindeki karar mekanizmasında üyelerin daha etkin olacağını ifade etti.

Derince’de Çene Suyu tesisinin kapasitesi artırılıyor

Özel, konuşmasında Derince Belediyesi’nin Çene Suyu AŞ yatırımı hakkında da bilgi verdi.

Yeni yatırımlarla tesise bin 500 metrekare ilave alan, yeni yükleme rampaları ve bin metrekarelik çelik konstrüksiyon yapı kazandırılacağı belirtildi.

Kapasite artışının ardından tesisin saatte 55 bin şişelik üretim kapasitesine ulaşmasının hedeflendiğini belirten Özel, Çene Suyu AŞ’den elde edilecek gelirin Derince Belediyesi’nin hizmet ve sosyal politikalarında kullanılacağını söyledi.

Özel ayrıca Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’nin belediyedeki çalışmalarını değerlendirerek; çalışanların haklarının korunması, istihdamın artırılması, belediye borçlarının azaltılması, araç filosunun güçlendirilmesi, kreşler, taziye evleri, gençlere yönelik kafeler, kent lokantası ve sosyal destek uygulamalarına ilişkin çalışmalarını olumlu bulduğunu ifade etti.

Özel, Çene Suyu tesisinin geçmişteki yatırımlarına da değinerek, 2000 yılında tesisin Fazilet Partisi döneminde hayata geçirildiğini ve dönemin Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın açılışa katıldığını hatırlattı.

Özel, geçmiş dönemlerde tesise katkı sağlayan siyasi parti ve yöneticilere teşekkür ederek, yeni yatırımla birlikte Çene Suyu’nun üretim kapasitesinin artırılmasının Derince Belediyesi açısından gelir sağlayacağını söyledi.