İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Dervişoğlu, özellikle İmralı süreci, terör örgütü PKK’ya yönelik atılan adımlar ve kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak tartışılan düzenleme üzerinden iktidara sert eleştiriler yöneltti.

“TÜRK MİLLETİ BU İHANET YASASINI NOT ETTİ”

İmralı süreciyle ilgili eleştirilerinin yaklaşık iki yıldır sürdüğünü belirten Dervişoğlu, Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlarla yaptıkları görüşmelerde iktidara ve yaşanan gelişmelere yönelik ciddi tepki gördüklerini söyledi. Dervişoğlu, iktidarın ve ortaklarının sürece ilişkin eleştirilerini kendilerini dinlemeden değerlendirdiğini savunarak, “Türk milleti bu ihanet yasasını not etmiş ve sabırla hesabını soracağı günü beklemektedir” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri, eleştirilerinin temelinde “şüphe” bulunduğunu belirterek, bu şüphenin son 25 yılda yaşanan gelişmelerden kaynaklandığını ifade etti. Cumhuriyet rejiminin özü, demokratik işleyiş, anayasa ve hukuk sisteminin geleceği konusunda kaygıları olduğunu dile getiren Dervişoğlu, İmralı sürecine yönelik itirazlarının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“BU, TÜRK MİLLETİNE KARŞI GİRİŞİLEN BÜYÜK BİR KALKIŞMADIR”

Dervişoğlu, iktidarın yürüttüğü sürecin yalnızca farklı bir siyasi tercih olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. İmralı sürecine ilişkin yaklaşımını “Türk milletine karşı girişilen büyük bir kalkışma” sözleriyle tanımlayan Dervişoğlu, devlet yönetiminin dış bağlantılı unsurların yönlendirmesine açık hale getirildiğini öne sürdü. İYİ Parti Genel Başkanı, terör örgütü PKK’nın silah bırakmasına ilişkin yürütülen tartışmaların bölgesel gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağını savundu.

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