Eski milletvekili ve sendikacı Mehmet Cevdet Selvi’nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Uzun yıllar işçi hareketi içinde görev alan, ardından siyasete girerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde dört dönem milletvekilliği yapan Selvi, 83 yaşındaydı.

20 Mart 1943’te Eskişehir’de doğan Selvi, Eskişehir Yüksek Tekniker Okulu Makine Bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına Eskişehir Hava İkmal Merkezi Tayyare Fabrikası ile Türkiye Gübre Sanayi Kütahya Fabrikasında devam etti.

SENDİKAL MÜCADELEDE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

İşçilikten sendika yöneticiliğine uzanan kariyerinde Harb-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeliği yapan Selvi; Petrol-İş Kütahya Şube Başkanlığı, Teşkilatlanma Sekreterliği ve Petrol-İş Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Türk-İş Başkanlar Kurulu üyeliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye delegeliği görevlerini de üstlenen Selvi, sendikal mücadelenin ardından aktif siyasete geçti.

DÖRT DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

SODEP’in kurucu üyeleri arasında yer alan Selvi; TBMM’de 18 ve 22’nci dönemlerde Eskişehir, 20’nci dönemde İstanbul, 23’üncü dönemde ise Kocaeli milletvekili olarak görev yaptı.

CHP’de uzun yıllar üst düzey sorumluluklar üstlenen Selvi, genel başkanvekilliği görevinde de bulundu. Deniz Baykal’ın genel başkanlıktan ayrıldığı 1999 ve 2010 yıllarında partinin genel başkanlık görevini geçici olarak yürüttü.

Evli ve üç çocuk babası olan Cevdet Selvi’nin cenaze programına ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanması bekleniyor.