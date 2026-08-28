Kaza, dün akşam saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu Kumdere Köyü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan İpsala yönüne giden V.C.D. yönetimindeki 17 AD 131 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet, otomobile saplandı. Kazada, otomobil sürücüsü V.C.D. ile motosikletteki S.G. ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.G. ve A.A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.