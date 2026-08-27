Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen aileler, kırtasiye alışverişlerine yöneldi. Artan alışveriş yoğunluğuyla birlikte kırtasiye ürünlerine yönelik piyasa denetimleri de artırıldı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) laboratuvarlarında gerçekleştirilen testlerle, öğrencilerin günlük yaşamda sık kullandığı kırtasiye ve okul ürünlerinin güvenliği kontrol ediliyor.

Kırtasiye ürünlerinde ağır metal ve kimyasal madde testi

TSE laboratuvarlarında yapılan analizlerde; suluk, silgi, kalem, boya ve yapıştırıcı gibi ürünlerin ağır metal veya insan sağlığına zararlı kimyasal maddeler içerip içermediği inceleniyor.

Uzmanlar, okul alışverişi yaparken yalnızca ürünün fiyatına değil, kalite ve güvenlik belgelerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ürünlerin etiket bilgilerinin, içeriğinin, yaş sınırlamasının ve üretim bilgilerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

“Cilde temas eden ürünlerin dermatolojik testi yapılmış olmalı”

TSE Enstrümantal Analiz Uzmanı İrem Çalış, velilerin kırtasiye ürünlerini seçerken çocukların sağlığını gözetmesi gerektiğini söyledi.

Çalış, alışverişlerde ambalajı bozulmamış, kokusuz ve menşei belli olan ürünlerin tercih edilmesini önerdi. Ürünlerde TSE ve CE işaretlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çalış, bu işaretlerin ürünlerin ilgili standart ve güvenlik şartlarına uygunluğuna ilişkin önemli göstergeler olduğunu ifade etti.

Standart dışı maddelerin ciltle temas veya solunum yoluyla vücuda alınmasının sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Çalış, özellikle yüz boyası ve dövme kalemi gibi ciltle temas eden ürünlerde dermatolojik testlerin yapılmış olması gerektiğini belirtti.

Merdiven altı kırtasiye ürünlerine dikkat

Uzmanlar, düşük fiyat nedeniyle tercih edilen ve “merdiven altı” olarak nitelendirilen kırtasiye ürünlerinin çocuk sağlığı açısından risk taşıyabileceği konusunda uyarıyor.

İrem Çalış, denetimsiz üretilen bazı ürünlerde kadmiyum ve arsenik gibi ağır metallerin bulunabileceğini, plastik ürünlerde farklı ftalat türlerinin, tekstil ürünlerinde ise alerjik reaksiyonlara yol açabilecek azo boyar maddelerin bulunabileceğini söyledi.

TSE tarafından kurşun kalem ve boya kalemlerinde ağır metal analizleri yapıldığını belirten Çalış, suluk, beslenme çantası ve beslenme kapları gibi ürünlerde ise hormonal bozukluklarla ilişkilendirilen bisfenol A (BPA) analizlerinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Yüz ve parmak boyalarında CE belgesi önemli

Çalış, oyuncak grubunda değerlendirilen yüz boyası ve parmak boyası gibi ürünlerin TS EN 71-1, TS EN 71-2 ve TS EN 71-3 standartları kapsamında CE belgesine sahip olması gerektiğini belirtti.

Velilerin okul alışverişlerinde ürünlerin ambalaj ve etiket bilgilerini dikkatle incelemesi, güvenilir satış noktalarını tercih etmesi ve özellikle çocukların cildiyle doğrudan temas eden ürünlerde güvenlik belgelerini kontrol etmesi gerektiği vurgulandı.