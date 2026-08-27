TÜİK, 2025 yılı Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri sonuçlarını yayımladı. Verilere göre, 2025 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren aktif girişim sayısı 4 milyon 16 bin 59 olarak gerçekleşti.

Faal girişimlerin yüzde 48,4’ü hizmet sektöründe, yüzde 31,6’sı ticaret sektöründe ve yüzde 12,4’ü sanayi sektöründe yer aldı.

İstihdam açısından değerlendirildiğinde ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 41,2’sini oluştururken, sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 26,1 oldu.

Ciroda ticaret sektörü ilk sırada

2025 yılında toplam cirodan en yüksek payı yüzde 46,8 ile ticaret sektörü aldı. Girişim sayısı ve istihdamda öne çıkan hizmet sektörünün toplam cirodaki payı yüzde 17,8 olurken, sanayi sektörünün payı yüzde 28,5 olarak gerçekleşti.

Üretim değeri faaliyet alanlarına göre incelendiğinde, imalat sanayinde 27 trilyon 886 milyar TL, ticarette 9 trilyon 134 milyar TL, inşaatta 7 trilyon 976 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 6 trilyon 801 milyar TL üretim değeri gerçekleşti.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı faaliyetlerinde ise üretim değeri 4 trilyon 422 milyar TL oldu.

En yüksek ciro 250 ve üzeri çalışanı olan işletmelerde

2025 yılında toplam cironun yüzde 34,3’ü 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimler tarafından gerçekleştirildi.

Cironun yüzde 25,8’i 1-9 çalışanı olan girişimlerden, yüzde 19,8’i 10-49 çalışanı olan girişimlerden, yüzde 20,1’i ise 50-249 çalışanı bulunan girişimlerden geldi.

İstihdamda ise 1-9 çalışanı olan girişimlerin payı yüzde 36,4 olarak kaydedildi. Bunu yüzde 27 ile 250 ve üzeri çalışanı olan girişimler, yüzde 19,6 ile 10-49 çalışanı olan girişimler ve yüzde 17 ile 50-249 çalışanı olan girişimler izledi.

Türkiye ekonomisinin 2025 yılı verileri

TÜİK verilerine göre 2025 yılında Türkiye’de toplam 124 trilyon 816 milyar TL ciro elde edildi. Üretim değeri 71 trilyon 351 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer ise 22 trilyon 201 milyar TL olarak gerçekleşti.

Mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 108 trilyon 507 milyar TL olurken, toplam istihdam 20 milyon 122 bin 817 kişiolarak kayıtlara geçti.

İmalatta düşük teknoloji faaliyetleri öne çıktı

İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 54,4’ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı.

Düşük teknoloji faaliyetlerinde bulunan girişimler, imalat sanayisindeki toplam istihdamın yüzde 47,9’unu oluştururken, toplam cironun yüzde 35,8’ini gerçekleştirdi.