Sincan’da yaz coşkusunu sürdüren festival kapsamında konserler düzenlenirken, kurulan stantlarda farklı şehirlerin yöresel ürünleri ve lezzetleri vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Hem alışveriş hem yöresel lezzet

Festival alanında giyimden hediyelik eşyalara, yöresel ürünlerden farklı alışveriş seçeneklerine kadar çok sayıda ürün yer alıyor. Vatandaşlar, farklı yörelere ait ürünleri tanıma ve yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulurken, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçiriyor.

Festivalin ilgi gören etkinlikleri arasında ise hemşehri günleri yer alıyor. Daha önce Çorumlular, Tokatlılar, Kırşehirliler ve Ankaralılar Günü düzenlenirken, her gün farklı bir ilin kültürü ve yöresel değerleri festival alanına taşınıyor.

Festival takvimi belli oldu

Festivalin kalan programı şöyle:

26 Ağustos: Kırıkkaleliler Günü

Kırıkkaleliler Günü 27 Ağustos: Yozgatlılar Günü

Yozgatlılar Günü 28 Ağustos: Ağrılılar Günü

Ağrılılar Günü 29 Ağustos: Gümüşhaneliler Günü

Gümüşhaneliler Günü 30 Ağustos: Çankırılılar Günü

Hemşehri günlerinde vatandaşlar, farklı yörelerin ürünlerini yakından tanıma, yöresel tatları deneyimleme ve kültürel değerleri keşfetme imkanı buluyor.

“Festival çok güzel geçiyor”

Festival alanını ziyaret eden vatandaşlardan biri, farklı şehirlerin kültürlerini ve yöresel ürünlerini bir arada görmenin güzel olduğunu belirterek, ailesiyle birlikte hem alışveriş yaptıklarını hem de keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Rize’den gelerek festivalde yöresel ürünlerini tanıtan Murat ise yoğun katılımdan memnun olduklarını ifade etti. Murat, Rize’nin tereyağı, peyniri ve çeşitli yöresel ürünlerini Sincanlılarla buluşturduklarını belirterek, festival aracılığıyla memleketlerinin lezzetlerini Ankara’da tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

Müzik, alışveriş ve yöresel lezzetleri bir araya getiren Geleneksel Sincan Yaz Festivali, 30 Ağustos’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.