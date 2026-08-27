Olay, Çınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Azboy ile kardeşi Y.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Azboy yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Azboy, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli teslim oldu

Olayın ardından kaçan Y.A., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.