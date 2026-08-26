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YDK’ye sevk edileceği öğrenilen isimler ise şöyle:

Butlan yönetimi CHP’de 51 kişiyi kesin ihraç kararı ile Yüksek Disiplin Kuruluna gönderildi. Kesin ihraç kararı verilen isimler arasında eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, eski Genel Başkan Yarımcıları Gül Çiftçi ve Yalçın Karatepe de bulunuyor.

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