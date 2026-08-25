Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Halk Sarayı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmaya işaret ederek, örgütün bağımsız bir askeri güç olarak faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

Abdi açıklamasında, güçlerinin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından YPG'nin kendisini feshettiğini belirtti.

"KENDİMİZİ FESHETTİĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ"

Mazlum Abdi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz."

Açıklamayla birlikte örgütün sözde "özerk yönetimi" ile buna bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının da feshedildiği bildirildi.

YPG'NİN SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYON SÜRECİ

Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta, ateşkes ve örgütün Suriye devlet kurumlarına kademeli olarak entegrasyonunu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Son açıklamayla birlikte YPG'nin bağımsız askeri yapı olarak faaliyet göstermesine son verilmesi ve güçlerinin Suriye ordusu bünyesine dahil edilmesi sürecinde yeni bir aşamaya geçildiği duyuruldu.

SURİYE'DE YENİ DÖNEM

YPG'nin feshedildiğine yönelik açıklama, Suriye'deki siyasi ve askeri dengeler açısından önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Örgütün askeri ve sivil yapılanmalarının Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, bölgede yürütülen yeniden yapılanma sürecinin önemli başlıklarından biri olarak değerlendiriliyor.