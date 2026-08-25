CHP tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’ne sunulan dilekçede, temyiz başvurusunun geri çekildiği bildirildi.

Dilekçede, “Temyiz başvurumuzdan feragat ettiğimiz gözetilerek gerekli işlemin yapılmasını talep eder; bilgi ve takdirlerinize sunarız” ifadelerine yer verildi.

CHP yönetiminin bu adımıyla birlikte, söz konusu davadaki hukuki süreç açısından yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

CHP’den “Mutlak Butlan” Davasında Yeni Adım

CHP’nin temyiz başvurusundan feragat etmesi, partinin davaya ilişkin hukuki tutumunda önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin, sunulan dilekçe doğrultusunda gerekli işlemleri gerçekleştirmesi bekleniyor.