1 Milyon TL'nin 32 Günlük Faiz Getirisi Ne Kadar?

Altındağ’da 3 yeni proje için geri sayım

iPhone 18 Pro'nun beklenen özellikleri ve fiyatı belli oldu!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Gaz-kimya kompleksindeki yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, yaralanan 130 kişiden en az 19’unun hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

Yangında bir Çin vatandaşının yaşamını yitirdiği, 130 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya’nın Uzak Doğu bölgesindeki Amur’da inşaatı devam eden gaz-kimya kompleksinde yangın çıktı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.