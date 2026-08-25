Rusya’nın Uzak Doğu bölgesindeki Amur’da inşaatı devam eden gaz-kimya kompleksinde yangın çıktı.
Yangında bir Çin vatandaşının yaşamını yitirdiği, 130 kişinin yaralandığı bildirildi.
19 yaralı hastaneye kaldırıldı
Yetkililer, yaralanan 130 kişiden en az 19’unun hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.
Yangının ardından tesiste geniş çaplı müdahale başlatılırken, ekiplerin söndürme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Yangının nedeni araştırılıyor
Gaz-kimya kompleksindeki yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA