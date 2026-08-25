Mardin’in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki Ömer Dağhan hayatını kaybetti, 17 yaşındaki K.D. yaralandı.
Hafif ticari araç takla attı
Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yandere Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 VY 444 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yan yattı.
Kazada araçta bulunan Ömer Dağhan olay yerinde yaşamını yitirirken, K.D. yaralandı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı K.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan K.D.’nin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Kazada hayatını kaybeden Ömer Dağhan’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.