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Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Ömer Dağhan’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı K.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yandere Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 VY 444 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yan yattı.

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