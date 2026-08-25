Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

İlçe genelindeki camilerde gerçekleştirilen programlarda Kur’an-ı Kerim tilavet edildi, ilahiler okundu ve dualar edildi. Vatandaşlar, Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda bir araya geldi.

Mevlid Kandili kapsamında düzenlenen programlarda Hz. Muhammed’in (SAV) hayatı, örnek kişiliği ve insanlığa yönelik mesajları anlatıldı. Vatandaşlar, camilerde gerçekleştirilen ibadet ve dualarla kandil gecesini idrak etti.

Yakup Odabaşı Mahmut Üzümcü Camii’nde vatandaşlarla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Mevlid Kandili dolayısıyla Mahmut Üzümcü Camii’nde düzenlenen programa katıldı.

Odabaşı, vatandaşlarla birlikte Kur’an-ı Kerim tilavetini ve duaları dinledi. Programın ardından vatandaşlarla sohbet eden Odabaşı, ilçe sakinlerinin Mevlid Kandili’ni kutladı.

Gölbaşı Belediyesi’nden kandil simidi ikramı

Gölbaşı Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla camilerde ve ilçe merkezinde vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Kandil programları, duaların ardından sona erdi.