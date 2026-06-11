Gölbaşı Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi bünyesinde kurulan Dokuma ve Nakış Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Atölyede eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı ürünlerden oluşan ilk sergi de ziyaretçilere açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir çevre yaklaşımı ve geri dönüşüm bilincinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen atölye, düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

Geri Dönüştürülen Malzemelerden Ürünler Sergilendi

Sergide, kursiyerlerin kullanım ömrünü tamamlamış çeşitli malzemeleri yeniden değerlendirerek hazırladığı dokuma ve nakış ürünleri yer aldı. Katılımcılar, atölye çalışmalarında ortaya çıkan ürünleri inceleme fırsatı buldu.

Sevgi Çiçeği Temalı Koleksiyon da Yer Aldı

Sergide ayrıca, dünyada yalnızca Gölbaşı'nda yetişen ve coğrafi işaret tesciline sahip endemik bir tür olan Sevgi Çiçeği temalı özel bir koleksiyon da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Dokuma ve nakış çalışmalarının yer aldığı serginin belirli bir süre boyunca ziyaret edilebileceği bildirildi.