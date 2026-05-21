Ömer İleri, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Program kapsamında ilk olarak AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden İleri, daha sonra Ankara Caddesi’nde esnafla bir araya geldi. İş yeri sahipleriyle sohbet eden İleri, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sırasında yaklaşan Kurban Bayramı’nı da kutlayan İleri, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Samimi görüntülerin oluştuğu programda vatandaşlarla hatıra fotoğrafları da çekildi.

Programa, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.