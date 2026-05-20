Altındağ Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçede kurban kesimi yapılacak alanları açıkladı. Bu yıl Tatlar Mahallesi’ndeki Kurban Satış Alanı’nın yanı sıra 5 ayrı noktada daha kurban kesimi gerçekleştirilebilecek.

Belediye ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı’nı sağlıklı ve güvenli şekilde geçirebilmesi için hazırlıklarını sürdürürken, belirlenen alanlar dışında kesim yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Altındağ’daki Kurban Kesim Yerleri

Altındağ Belediyesi tarafından açıklanan kurban kesim alanları şu şekilde sıralandı:

Altındağ Belediyesi Kurban Satış Alanı (Tatlar Mahallesi)

İskitler Semt Pazarı (Zübeyde Hanım Mahallesi Seçim Sokak)

Ali Ersoy Semt Pazarı (Güneşevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi)

Gülpınar Semt Pazarı (Yıldıztepe Mahallesi 166. Cadde)

Karacaören Semt Pazarı (Karacaören Mahallesi 1538. Cadde üzeri)

Karapürçek Semt Pazarı (Karapürçek Mahallesi Şehit Serdar Koçak Caddesi)

“Sağlıksız Ortamlarda Kesime İzin Verilmeyecek”

Veysel Tiryaki, vatandaşların ibadetlerini hijyenik ve huzurlu ortamlarda yerine getirebilmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Başkan Tiryaki açıklamasında, halk sağlığını tehlikeye düşürecek ortamlarda kurban kesimine izin verilmeyeceğini vurgulayarak ekiplerin bayram boyunca 24 saat görev başında olacağını ifade etti.

Cadde ve Sokaklarda Kesim Yasak

Altındağ Belediyesi ayrıca belirlenen satış ve kesim alanları dışında cadde, sokak ve bina aralarında kurban satış ve kesimine izin verilmeyeceğini duyurdu.