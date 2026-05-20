Uzak Şehir dizisinde anne-oğlu karakterlerini canlandıran Ozan Akbaba ile Gonca Cilasun, bu kez Çırak dizisinde yeniden bir araya geliyor.

Uzak Şehir’in sezon finalinin ardından Ozan Akbaba, TRT tabii platformu için hazırlanan “Çırak” dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlayacak.

“Çırak” Dizisinde Yeni Sezon Hazırlığı

SO Medya imzalı ve 10 bölümden oluşan dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu oturacak. Dizinin senaryosu ise Ozan Akbaba ile Birol Tezcan tarafından kaleme alınıyor.

Yeni sezonda Damla Sönmez, Ali Savaşçı ve Yunus Emre Özcan da kadroda yer almaya devam edecek.

Gonca Cilasun “Nigar Komiser” Rolüyle Geliyor

Uzak Şehir’de Sadakat Albora karakteriyle dikkat çeken Gonca Cilasun, “Çırak” dizisinde “Nigar Komiser” karakterine hayat verecek.

Senaryo çalışmaları devam eden dizinin ilk 3 bölümünün, Ozan Akbaba’nın memleketi olan Kars’ta çekileceği öğrenildi. Dizide Akbaba’nın “Terekeme” karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı belirtildi.