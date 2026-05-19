Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonuna ilişkin Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig sonuçlarını resmen tescil etti. TFF Yönetim Kurulu’nun 19 Mayıs 2026 tarihli toplantısında alınan kararlarla şampiyonlar, yükselen ekipler ve küme düşen takımlar netleşti.

Süper Lig’de düşen takımlar belli oldu

TFF’nin açıkladığı karara göre Trendyol Süper Lig’i zirvede tamamlayan Galatasaray şampiyon olarak tescillendi. Ligde sezonu son üç sırada bitiren Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Trendyol 1. Lig’e düştü.

1. Lig’e yükselen ekipler açıklandı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’u lider tamamlayan Batman Petrol Spor ile Kırmızı Grup lideri Bursaspor doğrudan 1. Lig’e yükseldi. Play-Off sürecini başarıyla tamamlayan Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor da üst lige çıkan takımlar arasında yer aldı.

2. Lig’den düşenler netleşti

Nesine 2. Lig’de sezonu alt sıralarda tamamlayan Beykoz Anadolu Spor, Kepez Spor Futbol, Karaman Futbol Kulübü, Bucaspor 1928, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol, Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor’un Nesine 3. Lig’e düşürülmesine karar verildi.

3. Lig’de yükselen ve düşen takımlar

Nesine 3. Lig’de gruplarını lider tamamlayan İnegöl Kafkas Spor Kulübü, 12 Bingöl Spor, Sebat Gençlik Spor ve Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü, Nesine 2. Lig’e yükseldi. Play-Off’tan gelen Çorlu Spor 1947 ile 52 Orduspor Futbol Kulübü de üst lige çıkan ekipler oldu.

Öte yandan Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü, Polatlı 1926 Spor Kulübü, Hacettepe, Giresunspor, Nazilli Spor ve Afyonspor Kulübü’nün de aralarında bulunduğu çok sayıda takım Bölgesel Amatör Lig’e düştü.

Kararlar TFF Yönetim Kurulu toplantısında alındı

TFF tarafından yapılan açıklamada, tüm kararların Futbol Müsabaka Talimatı’nın 26. maddesi doğrultusunda, hakem raporları ve oluşan puan cetvelleri esas alınarak alındığı belirtildi.