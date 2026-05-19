Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Başkent’e kazandırdığı ATA Çiftliği (BAKAP), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen “Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu”na ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin 81 ilinden yüzlerce sporcu ve vatandaşın katıldığı organizasyonda 5K ve 21K parkurlarında kıyasıya mücadele yaşandı.

Koşunun startını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş verdi. Yavaş, yarış öncesi yaptığı konuşmada, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bundan sonra atletler konuşacak, hazır mıyız?” ifadelerini kullandı.

21 kilometrelik yarı maratona katılan sporcular, ATA Çiftliği’nden çıkarak Ankara Üniversitesi Kampüsü girişine kadar koştu ve aynı güzergâhtan geri döndü. 5 kilometrelik halk koşusu ise BAKAP alanı içerisinde gerçekleştirildi.

21K parkurunda zirvenin sahibi Ali Kaya oldu

Profesyonel sporcuların da yoğun ilgi gösterdiği 21K Yarı Maratonu’nda birinciliği 1 saat 9 dakikalık derecesiyle Ali Kaya elde etti. Yarışta ikinci sırada Hüseyin Can yer aldı.

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Hüseyin Can, “12 yaşında spora başladım. Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarım var. Bugün burada olmaktan çok mutlu oldum” dedi.

Maratonda üçüncü olan Ahmet Alkanoğlu ise yarış için Mardin’den geldiğini belirterek, “Bu güzel organizasyonu düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. İki hafta önce Bakü Maratonu’nu kazandım. Hafif yorgunluğum vardı, burası benim için antrenman oldu” ifadelerini kullandı.

Dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

5K halk koşusuna her yaştan katılım

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen 5K Halk Koşusu da yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, BAKAP’ın doğal atmosferinde spor yaptı.

Erkeklerde birinci olan Muşlu sporcu İbrahim Karateker, “19 Mayıs yarışını düzenledikleri için teşekkür ederim, çok güzel bir atmosfer vardı” diye konuştu.

Kadınlarda ise birinciliği Merve Karakaya kazandı. Karakaya, “Buraya kazanmak için gelmiştim. Parkur inişli çıkışlıydı ve oldukça zordu ama kazandım. Ankara’yı çok seviyorum” dedi.