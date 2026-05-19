TBMM’de yarın sabah 10.30’da İYİ Parti Grup toplantısı, saat 11.45’de ise AK Parti’nin grup toplantı var.

AK Parti Grup toplantısı öncesi gazeteciler, gündemle ilgi bakanlara sorular soruyordu. Ancak Bakanlıklara resmi bir yazı gönderen Grup Başkanlığı, haftalık olağan grup toplantıları öncesinde, toplantı salonu içerisinde gazetecilerin ve ajans muhabirlerinin sorularının yanıtlanmamasını ve herhangi bir röportaj verilmemesini talep etti.

Yeni uygulama kapsamında bakanların, grup toplantısı için Meclis'e geldiklerinde sadece izleyici sıralarındaki yerlerini almaları ve medyanın gündeme dair sorularını Meclis kulislerinde veya bakanlıkların kendi programlarında yanıtlamaları bekleniyor. Kararın, Çarşamba günleri yapılan ilk olağan grup toplantısıyla birlikte yürürlüğe gireceği öğrenildi.

DEĞERLENDİRMEYİ SADECE ERDOĞAN YAPACAK

AK Parti Grup Başkanlığı tarafından gönderilen resmi yazıda, partinin temel politika ve gündem değerlendirmelerinin tek bir elden yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yazıda, "Haftalık Olağan Grup Genel Kurul Toplantılarımızda Partimiz ve Grubumuz adına yapılacak gündem değerlendirmeleri ile gerekli bilgilendirmeler Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız tarafından yapılmaktadır" ifadelerine yer verilerek, kurumsal iletişimde tek seslilik ilkesine dikkat çekildi.

Kararın gerekçelerinden biri de salon içindeki fiziki düzen ve organizasyonel aksaklıklar olarak gösterildi. Bakanların salona girişi esnasında gazetecilerin yoğun ilgisi nedeniyle izdiham yaşandığı belirtilen yazıda, "Grup toplantılarımız öncesinde Sayın Bakanlarımız tarafından Grup toplantı salonumuzda basına veya ajanslara beyanat verilmesi, röportaj ve bilgilendirme yapılması, Grup toplantı salonumuzun hazırlanmasında da sıkıntı oluşturmaktadır" denildi.