Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yayımladığı mesajda gençlerin bayramını kutladı.

Erdoğan mesajında, Millî Mücadele’nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andığını belirterek, şehitlere rahmet, gazilere ise sağlıklı ve hayırlı ömürler diledi. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm gençlere de selam ve sevgilerini iletti.

ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFINI KULLANMADI!

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaştığı mesajda kullanılan görselin Atatürk yerine gençlerle çekilmiş kendi fotoğrafını kullanması dikkat çekti. Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, farklı kullanıcılar tarafından çeşitli yorumlar yapıldı. Paylaşım, özellikle 19 Mayıs gibi Atatürk’ün anıldığı bir günde tercih edilen görsel nedeniyle tartışma konusu haline geldi.