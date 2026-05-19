Beytüşşebap ilçesinde 13 Mayıs'ta etkili olan sağanak ve yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu dereler taştı. Karşıyaka ve Atatürk mahallelerinde 2 köprü yıkıldı. Bazı araçlar sel sularına kapıldı. Bahçe ve tarım alanları da zarar gördü. Hasar tespit çalışmalarının ardından dereye yakın noktalarda bulunan 20 ev, tahliye edildi. Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, belediye yetkilileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri ile birlikte mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mağduriyet yaşanmaması adına devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Kaymakam Taşkıran, riskli olduğu tespit edilen evlerde yaşayan aileler için yatılı okulun yatakhanelerinin hazır hale getirildiğini söyledi.

'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Taşkıran ayrıca ilçe merkezinde bazı evlerin kiralanarak vatandaşların kullanımına sunulacağını kaydetti. Kaymakam Taşkıran, yaptığı açıklamada, 'Burada hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Risk altında olmayan ancak korku yaşayan vatandaşlarımız varsa onların da tahliyelerini gerçekleştirebiliriz' dedi.

Öte yandan belediye ekipleri de iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)