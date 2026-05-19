TCDD Taşımacılık, Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle bazı tren seferlerinde geçici düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

TCDD yapılan açıklamaya göre, Havadurağı-Yıldırım durakları arasında sürdürülecek altyapı çalışmaları kapsamında, 21 Mayıs ve 27 Mayıs tarihlerinde saat 10.00-16.00 arasında demiryolu hattı tren trafiğine kapatılacak. Bu saat aralığında Kayaş-Sincan hattında çalışan banliyö trenleri yalnızca Kayaş-Behiçbey arasında sefer yapacak. Ankara-Polatlı bölgesel trenleri ise Sincan-Polatlı arasında işletilecek.

TCDD Taşımacılık, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlarını buna göre yapmaları gerektiğini belirtti.