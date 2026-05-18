Ankara’da 19 Mayıs coşkusu dev konserlerle kutlanıyor! Başkentliler, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ece Seçkin, Sefo ve Madrigal gibi isimlerle buluşacak. İşte Ankara’nın ilçe ilçe ücretsiz konser rehberi:

Ankara’da 19 Mayıs Coşkusu: Başkent Dev Konserlere Hazırlanıyor!

Ankara, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir heyecanla karşılamaya hazırlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından organize edilen ücretsiz konser programları ile bayram coşkusu kentin dört bir yanına yayılacak.

Ece Seçkin ve Ankara Echoes Sahne Alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bayram kutlamaları kapsamında kapılarını Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nda açıyor. Saat 18.00’de başlayacak etkinliklerde, sevilen popçu Ece Seçkin ve Ankara Echoes grubu Başkentli gençlerle buluşacak.

Keçiören’de SEFO Rüzgarı Esecek

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ünlü rapçi SEFO, Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahne alacak. Konser, Kalaba Kent Meydanı’nda saat 20.00’de başlayacak.

Etimesgut’ta Çifte Bayram Kutlaması: Emre Aydın ve Madrigal

Etimesgut Belediyesi, kutlamaları iki güne yayarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Türk Beyleri Kent Meydanı’nda gerçekleşecek konserlerin programı şöyle:

18 Mayıs: Ünlü rock sanatçısı Emre Aydın, saat 20.00'de sevilen şarkılarını seslendirecek.

19 Mayıs: Popüler müzik grubu Madrigal, bayram akşamında saat 20.00'de sahne alacak.