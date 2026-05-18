Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın dört sezondur sponsoru ve çözüm ortağı olduğu Orkestra Akademik Başkent, DenizBank konserler serisinin sezon kapanış konserinde Avrupa’nın genç kuşak keman virtüözlerinden Sara Dragan’ı ağırlayacak.

Müzikal bir ailede Polonya’da dünyaya gelen Sara Dragan, bugüne kadar aralarında Princess Astrid, Oistrakh, Novosibirsk, Telemann, Wieniawski ve Lipinski’nin de bulunduğu 60’tan fazla uluslararası yarışmada başarı elde etti. Genç sanatçı, Berlin’den Los Angeles’a, Moskova’dan Varşova’ya kadar dünyanın birçok önemli sahnesinde konser verdi.

21 Mayıs’ta gerçekleşecek sezon kapanış konserinde Dragan’a, Orhun Orhon yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent eşlik edecek. Konserde Mozart’ın “Türk” adıyla bilinen K219 La Majör Keman Konçertosu ile Sarasate’nin ünlü “Zigeunerweisen” eseri seslendirilecek.

Yenilikçi repertuvarı, şefsiz icraları ve dinamik yorumlarıyla dikkat çeken topluluk, konserin ikinci yarısında ise başkemancı Ana Albero liderliğinde Boccherini’nin “Şeytanın Evi” olarak bilinen Op.12 No.4 Re Minör Senfonisi’ni yorumlayacak. Gluck’un Don Juan Balesi’nden esinlenerek 1771 yılında Madrid’de bestelenen eser, dramatik kontrastlarıyla öne çıkıyor.

Uluslararası Ankara Müzik Festivali sanatçıları arasında yer alan Orkestra Akademik Başkent, Türk eserleri ve solistlerine yer veren programlarıyla da dikkat çekiyor.

Konser, 21 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da gerçekleştirilecek. Biletler “Biletinial” ve konser salonu gişelerinden temin edilebilecek.