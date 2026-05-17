Sivas’ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali, 12-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından ödül töreniyle tamamlandı. Festival, sinema dünyasının önemli isimlerini Sivas’ta bir araya getirdi.

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TÜRKSOY iş birliğiyle düzenlenen festival boyunca film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve özel etkinlikler gerçekleştirildi.

Festivalin kapanış programı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapılan ödül töreni ve Yeşilçam Nostalji Konseri ile sona erdi.

Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Sivas kültür ve sanatla güçleniyor”

Kapanışta konuşan Vali Yılmaz Şimşek, festivalin her yıl daha da büyüdüğünü belirterek, Sivas’ın kültür ve sanat alanındaki iddiasını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise Sivas’ta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek şehirdeki kültürel faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit de Sivas’ın tarihsel önemine vurgu yaparak, sanatın birleştirici gücünün altını çizdi.

Ödüller sahiplerini buldu

Festival kapsamında düzenlenen törende Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit’e Onur Ödülü verildi. Tamer Karadağlı ve Murat Ercanlı ise Türk Sineması Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

TÜRKSOY Özel Ödülü Dastan Zhappar Ryskeldi’ye verilirken; En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Ali Nuri Türkoğlu’na, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Deniz Uğur’a, En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü ise Burak Haktanır’a takdim edildi. “Gönül Dağı” dizisi ekibi de En İyi Dizi Ödülü’nü aldı.

Festival, Yeşilçam Nostalji Konseri ile sona erdi.