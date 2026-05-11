Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen “Yeşilçam Eserleri Beklenen Şarkı” konseri, 12 Mayıs Salı günü Ankara Konağı Antik Kır Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Ankara Kulübü Derneği Şubeler Türk Müziği Korosu’nun sahne alacağı konser, Yeşilçam filmlerinin hafızalara kazınan eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Şef Tahir Aydoğdu yönetiminde gerçekleştirilecek programda, Türk sinemasının unutulmaz dönemine damga vuran eserler seslendirilecek. Nostalji dolu geceye yoğun katılım beklenirken, organizasyonun Ankara’daki musiki severleri bir araya getirmesi hedefleniyor.

Musiki severlere davet

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ile Şubeler Türk Müziği Koro Başkanı Yasemin Karadeniz’in de destek verdiği etkinlik için yapılan davette, tüm sanatseverler konsere katılmaya çağrıldı.

Konserin, Ankara Kulübü Derneği’nin ikinci yüzyıl etkinlikleri kapsamında düzenlendiği belirtilirken, programın kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Konser 12 Mayıs’ta

“Beklenen Şarkı” konseri, 12 Mayıs 2026 Salı günü saat 20.00’de Yenimahalle’de bulunan Ankara Konağı Antik Kır Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Yeşilçam döneminin sevilen şarkıları koro ve solo performanslarla icra edilecek.