Basın İlan Kurumu tarafından, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi”, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde devam etti. Genç gazeteci adaylarının kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve etik habercilik refleksi kazanmasını amaçlayan program yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Atölye kapsamında öğrenciler, 15 Temmuz gecesine ilişkin farkındalıklarını artırırken aynı zamanda olağanüstü durumlarda haber üretim süreçlerine dair uygulamalı eğitim aldı.

“Hakikatten Taviz Vermeyen İletişimciler Yetişmeli”

Programın açılışında konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 15 Temmuz’un millet iradesinin demokrasiye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Doğru bilginin toplum için hayati önem taşıdığını vurgulayan Hacımüftüoğlu, özellikle kriz dönemlerinde güvenilir haberciliğin demokratik toplum yapısının temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Geleceğin medya dilinin üniversitelerde şekillendiğini belirten Hacımüftüoğlu, etik değerlerden ödün vermeyen iletişimcilerin yetişmesinin önemine dikkat çekti.

“O Gece Atılan Manşetler Tarihe Not Düştü”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’ın mesajını katılımcılarla paylaşan Erzurum Bölge Müdürü Ali Aktaş ise üniversite iş birliklerinin gençlerin mesleğe hazırlanmasında önemli katkılar sunduğunu belirtti.

15 Temmuz gecesinde basının kritik bir görev üstlendiğini ifade eden Aktaş, o gece atılan manşetlerin yalnızca haber değil, demokrasi mücadelesinin tarihe düşülen kayıtları olduğunu söyledi.

“Darbecilerin İlk Hedefi İletişim Olur”

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu da geçmişteki darbe girişimlerinde olduğu gibi 15 Temmuz’da da iletişim kanallarının hedef alındığını ifade etti.

Gelişen iletişim teknolojilerinin önemine dikkat çeken Taşcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın FaceTime bağlantısıyla halka seslenmesinin, milletin meydanlara inmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

“Teyitsiz Bilgi Felakete Yol Açabilir”

Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ise dijitalleşen medya ortamında hız yarışının beraberinde ciddi riskler getirdiğini söyledi. Sosyal medyada doğrulanmadan yayılan bilgilerin toplumsal krizleri büyütebildiğini belirten İncesu, genç gazetecilere “Hızlı olun ancak doğrulamadan haber yazmayın” tavsiyesinde bulundu.

“Dezenformasyon Çağın Vebası”

Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Köseoğlu da medya etiği ve dezenformasyon üzerine yaptığı konuşmada, yanlış bilginin toplumda güvensizlik ve panik oluşturduğunu ifade etti.

Dezenformasyonun bilinçli şekilde yürütülen bir manipülasyon süreci olduğunu belirten Köseoğlu, gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil aynı zamanda kamusal sorumluluk taşıyan önemli bir görev olduğunu kaydetti.

Öğrenciler Kendi Manşetlerini Hazırladı

Programın uygulamalı bölümünde öğrenciler, haber yazımından manşet oluşturmaya kadar gerçek bir gazete hazırlık sürecini deneyimledi. Beşer kişilik gruplar halinde çalışan öğrenciler, deneyimli gazetecilerin rehberliğinde 15 Temmuz gecesini anlatan gazete birinci sayfaları tasarladı.

Atölye sonunda akademisyenler ve gazetecilere teşekkür belgeleri verilirken, öğrencilere katılım sertifikaları takdim edildi.

“15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi”nin altıncı programının ise 13 Mayıs 2026’da Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenleneceği bildirildi.