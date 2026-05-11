Mamak Belediyesi tarafından kadınların üretime katılımını teşvik etmek ve el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen “El Emeği Kadın Eli Pazarı”, bu yıl Anneler Günü temasıyla gerçekleştirildi. Musiki Muallim Mektebi’nde kurulan pazar, üç gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Pazarda Mamaklı kadınların hazırladığı birçok ürün satışa sunuldu. El işi tasarımlar, dekoratif süs eşyaları, hediyelik ürünler ve Anneler Günü’ne özel hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisini topladı. Vatandaşlar hem annelerine özel hediyeler alma fırsatı yakaladı hem de kadın emeğine destek verdi.

Üretici Kadınlara Destek Ziyareti

Etkinliği, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in eşi Ayşe Şahin ile Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Emre de ziyaret etti. Stantları gezerek üretici kadınlarla sohbet eden Şahin ve Emre, kadınların Anneler Günü’nü çiçek takdim ederek kutladı.

Kadın üreticiler ise böyle organizasyonların kendileri için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, hem ürünlerini tanıtma hem de aile bütçelerine katkı sağlama imkânı bulduklarını ifade etti.

Özel Günlerde Devam Edecek

Mamak Belediyesi’nin kadın girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği “El Emeği Kadın Eli Pazarı”nın yıl boyunca farklı konseptlerle devam edeceği bildirildi. Anneler Günü etkinliğinin ardından pazarın, Babalar Günü’ne özel yeni konseptiyle yeniden kurulacağı öğrenildi.