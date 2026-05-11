Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 1,5 yaşındaki Efe Ö. ve 5 yaşındaki Doğa Ö. kardeşlere saldırarak yaralanmalarına neden olan pitbull cinsi köpeğin sahibi Tuğçe Ö.E. adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Olay, 30 Kasım’da bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, pazar alışverişinden dönen Belkız Ö. ve çocukları apartmana girdikleri sırada karşı komşuya ait köpek saldırdı. Köpeğin önce 5 yaşındaki Doğa Ö.’yü, ardından 1,5 yaşındaki Efe Ö.’yü ısırdığı belirtildi. Çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpek Barınağa Alındı, Şüpheli Tutuklanmıştı

Olayın ardından köpek belediye ekiplerince barınağa götürülürken, gözaltına alınan Tuğçe Ö.E. tutuklanmıştı. Sanık hakkında “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkemede Dikkat Çeken İfadeler

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Tuğçe Ö.E., olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek aileden özür diledi. Köpeğinin daha önce saldırgan bir davranış göstermediğini savunan sanık, olayın öngörülemez olduğunu öne sürdü.

Mağdur çocukların annesi Belkız Ö. ise köpeğin daha önce de apartman içerisinde tehlike oluşturduğunu, ağızlıksız şekilde hareket ettiğini ifade etti.

Tanık: “Çocuklar kanlar içinde içeri girdi”

Duruşmada dinlenen tanık A.K., olay anında çocukların panik halinde eve girmeye çalıştığını, kısa süre sonra küçük çocuğun yüzü kanlar içinde olduğunu gördüğünü söyledi. Tanık ayrıca köpeğin daha önce de apartman çevresinde korku yarattığını ifade etti.

Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Kararı

Savcılık sanığın tutukluluğunun devamını talep ederken mahkeme, dosya durumu ve tutukluluk süresini dikkate alarak Tuğçe Ö.E.’nin yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma 7 Temmuz tarihine ertelendi.