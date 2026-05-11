Basın İlan Kurumu tarafından iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi”nin beşinci etkinliği, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.
Gazetecilik eğitimi kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışması, öğrencilere 15 Temmuz sürecinde basının haber dili, manşet kullanımı ve medya etiği üzerine uygulamalı eğitim sunmayı hedefliyor.
Programda, gazetecilik mesleğine yönelik pratik çalışmaların yanı sıra haber yazımı, kriz dönemlerinde medya yönetimi ve doğru bilgi aktarımı gibi konular ele alınıyor. Etkinliğin, iletişim fakültesi öğrencilerinin mesleki gelişimine katkı sağlaması amaçlanıyor.
— Basın İlan Kurumu (@basinilankurumu) May 11, 2026