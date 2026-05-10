Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında annelerin sevgi, fedakarlık ve merhametiyle aileyi ayakta tuttuğunu ifade ederek, annelere duyulan saygının medeniyetin en önemli değerlerinden biri olduğunu dile getirdi.

“Annelerimizin emeğini her zaman baş tacı ediyoruz”

Annelerin hayatın her alanında büyük fedakarlık gösterdiğini kaydeden Erdoğan, devlet olarak annelerin huzuru ve refahı için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Erdoğan, “Güçlü Türkiye’nin inşasında annelerimizin çok önemli katkıları bulunuyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuna da annelerimizin özverisi ve desteğiyle ulaşacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vefat eden anneleri de andı

Mesajının sonunda tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden anneleri de rahmet ve minnetle andığını ifade etti.