ABD merkezli veri analizi şirketi Palantir Technologies’in İsrail ordusu ve ABD savunma kurumlarıyla yürüttüğü yapay zeka destekli işbirlikleri yeniden tartışma konusu oldu.

Şirketin, Ocak 2024’te İsrail ile işbirliğini derinleştirme kararı aldığı ve bu kapsamda İsrail ordusuna hedef belirleme ile veri analizi odaklı yapay zeka sistemleri sağladığı belirtildi.

Palantir’in “Gotham”, “Foundry”, “AIP” ve “Skykit” gibi platformlarıyla farklı veri setlerini entegre ederek istihbarat ve operasyonel analiz süreçlerine destek sunduğu ifade ediliyor.

Savunma alanındaki sözleşmeler dikkat çekiyor

Şirketin ABD ordusu ile yaptığı büyük ölçekli anlaşmalar ve Pentagon bünyesindeki “Maven” programındaki rolü, yapay zekanın askeri alanda kullanımını yeniden gündeme taşıdı. Palantir’in ayrıca “TITAN” ve “Army Vantage” gibi projelerle veri temelli askeri karar alma süreçlerinde yer aldığı biliniyor.

İsrail ile işbirliği ve iddialar

Şirket yöneticilerinin 2024’te Tel Aviv’de İsrail yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği ve askeri işbirliği konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı. Palantir’in İsrail’e sağladığı teknolojilerin kapsamına ilişkin detaylar ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bazı uluslararası raporlar ve değerlendirmelerde, bu teknolojilerin Gazze, Lübnan ve İran’a yönelik askeri operasyonlarda kullanıldığı öne sürülürken, şirket bu iddiaları reddediyor ve faaliyetlerinin müttefik ülkelere sağlanan genel destek kapsamında olduğunu savunuyor.

İnsan hakları ve yapay zeka tartışması

Uzmanlar, yapay zekanın savaş alanında kullanımının hedef belirleme süreçlerini hızlandırdığını ancak hata riskini artırabileceğini belirtiyor. Palantir gibi şirketlerin sunduğu sistemlerin sivil ve askeri alan arasındaki sınırları bulanıklaştırdığı ve hukuki sorumluluk tartışmalarını derinleştirdiği ifade ediliyor.