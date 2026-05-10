Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, Paris tatilinde gerçekleşen evlilik teklifiyle nişanlandı.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan çiftin ilişkisi ilk kez 2024 yazında Kenan Doğulu’nun doğum günü partisinde görüntülenmeleriyle gündeme gelmişti. Daha sonra Çeşme tatilinde birlikte görüntülenen ikili, ilişkilerini kamuoyuna açık şekilde yaşamaya başlamıştı.

Paris’te romantik evlilik teklifi

Çift, ikinci yıl dönümlerini kutlamak için gittikleri Paris tatilinde romantik bir evlilik teklifiyle nişanlandı. Serkay Tütüncü’nün diz çökerek yaptığı teklif sonrası Zeynep Bastık’ın “evet” yanıtı verdiği öğrenildi.

Bu özel anların sosyal medyada paylaşılması kısa sürede büyük ilgi görürken, çiftin mutluluk kareleri binlerce beğeni aldı.

Duygusal yıl dönümü mesajı

Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından ilişki yıldönümlerine ilişkin duygusal bir mesaj paylaşarak aşkını dile getirdi. Bastık’ın paylaşımı takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Magazin dünyasında sık sık gündeme gelen çift, romantik paylaşımlarıyla da takipçileri tarafından yakından izleniyor.