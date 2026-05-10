Galatasaray, Süper Lig’de elde ettiği şampiyonluğun ardından yeni sezonda UEFA Champions League’e doğrudan lig aşamasından katılma hakkı kazandı.
Sarı-kırmızılı ekipte gözler artık Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında oynanacak karşılaşmalara çevrildi.
Kura çekimi 27 Ağustos’ta
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakiplerinin belirleneceği kura çekimi 27 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Avrupa’nın önde gelen kulüpleriyle eşleşme ihtimali taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.
İlk maçlar eylül ayında başlayacak
Yeni formatta oynanacak turnuvada lig aşaması maçları 8-10 Eylül tarihleri arasında başlayacak. Grup yerine lig usulü oynanacak aşama 27 Ocak’ta sona erecek.
Şampiyonlar Ligi maç takvimi
Lig aşamasında haftalar şu şekilde planlandı:
- hafta: 8-10 Eylül
- hafta: 13-14 Ekim
- hafta: 20-21 Ekim
- hafta: 3-4 Kasım
- hafta: 24-25 Kasım
- hafta: 8-9 Aralık
- hafta: 19-20 Ocak
- hafta: 27 Ocak
Eleme turları 2027’ye uzanıyor
Lig aşamasının ardından kura çekimi 29 Ocak 2027’de yapılacak. Eleme turları ise şu tarihlerde oynanacak:
- Play-off: 16-17 ve 23-24 Şubat
- Son 16: 9-10 ve 16-17 Mart
- Çeyrek final: 6-7 ve 13-14 Nisan
- Yarı final: 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs
- Final: 5 Haziran
Devler Ligi’ni garantileyen takımlar
Turnuvaya katılımı kesinleşen bazı takımlar ise şöyle:
Manchester City, Arsenal, Inter, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, Manchester United, Villarreal ve Atletico Madrid.