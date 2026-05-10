Galatasaray, Süper Lig’de elde ettiği şampiyonluğun ardından yeni sezonda UEFA Champions League’e doğrudan lig aşamasından katılma hakkı kazandı.

Sarı-kırmızılı ekipte gözler artık Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında oynanacak karşılaşmalara çevrildi.

Kura çekimi 27 Ağustos’ta

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakiplerinin belirleneceği kura çekimi 27 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Avrupa’nın önde gelen kulüpleriyle eşleşme ihtimali taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

İlk maçlar eylül ayında başlayacak

Yeni formatta oynanacak turnuvada lig aşaması maçları 8-10 Eylül tarihleri arasında başlayacak. Grup yerine lig usulü oynanacak aşama 27 Ocak’ta sona erecek.

Şampiyonlar Ligi maç takvimi

Lig aşamasında haftalar şu şekilde planlandı:

hafta: 8-10 Eylül

hafta: 13-14 Ekim

hafta: 20-21 Ekim

hafta: 3-4 Kasım

hafta: 24-25 Kasım

hafta: 8-9 Aralık

hafta: 19-20 Ocak

hafta: 27 Ocak



Eleme turları 2027’ye uzanıyor

Lig aşamasının ardından kura çekimi 29 Ocak 2027’de yapılacak. Eleme turları ise şu tarihlerde oynanacak:

Play-off: 16-17 ve 23-24 Şubat

Son 16: 9-10 ve 16-17 Mart

Çeyrek final: 6-7 ve 13-14 Nisan

Yarı final: 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs

Final: 5 Haziran

Devler Ligi’ni garantileyen takımlar

Turnuvaya katılımı kesinleşen bazı takımlar ise şöyle:

Manchester City, Arsenal, Inter, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, Manchester United, Villarreal ve Atletico Madrid.