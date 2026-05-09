Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Onur Saylak’ın yer aldığı “Eve Giden Yol” dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Netflix için hazırlanan Ay Yapım imzalı dizide, Aras Bulut İynemli’nin partneri Nilperi Şahinkaya oldu.

Haziran ayında çekimlerine başlanacak dizinin senaryosunu Sevgi Yılmaz kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak oturacak.

Nilperi Şahinkaya “Şebnem” karakterini canlandıracak

Yeni dizide Aras Bulut İynemli, iki çocuk babası “Kemal” karakterine hayat verecek. Kadroya dahil olan Nilperi Şahinkaya ise Kemal’in eşi “Şebnem” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

İynemli ve Şahinkaya daha önce 2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde birlikte rol almıştı.

“Eve Giden Yol” dizisinin konusu dikkat çekiyor

Gizem ve dram türündeki “Eve Giden Yol”, hikâye yapısıyla dünyaca ünlü “Lost” dizisini anımsatıyor. Dizide olaylar, Kemal ve ailesinin çıktığı yolculuk sırasında yaşanan trafik kazasının ardından kazazedelerin gizemli ve sarsıcı hikâyeleri etrafında gelişiyor.

Merakla beklenen dizinin yayın tarihiyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.