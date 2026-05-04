Kızılcık Şerbeti, 4. sezonunu 138. bölümüyle kapatmaya hazırlanırken, dizide önemli bir ayrılık yaşanıyor. Gold Filmimzalı ve Show TV ekranlarında yayınlanan yapım, sezon finalinde yine yüksek tempolu sahnelerle izleyici karşısına çıkacak.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide, Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen sezon finaliyle birlikte ekibe veda edecek.

Çimen karakteri için yeni oyuncu aranıyor

Daha önce kendi isteğiyle diziden ayrılan ve sonrasında yeniden kadroya dahil olan Selin Türkmen’in ikinci kez projeden ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Yapım ekibinin, Çimen karakterini canlandıracak yeni bir oyuncu için arayışlara başladığı belirtildi.

Sezon finalinde tansiyon yükselecek

5. sezonda Çimen rolüne yeni bir oyuncunun hayat vermesi beklenirken, sezon finalinde yaşanacak kaza sahnesiyle dizide tansiyonun zirveye çıkacağı ifade ediliyor. Ayrıca final bölümünde üç oyuncunun daha projeye veda edeceği kulislerde konuşuluyor.

Yeni sezon öncesi kadroda yaşanacak değişikliklerin, dizinin hikâyesine nasıl yansıyacağı ise merak konusu.