Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda iç ve dış politika başlıklarının yanı sıra ekonomik gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Kurban Bayramı tatiline ilişkin kararı duyurdu. Buna göre, 2026 yılında Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak uygulanacak.

2026 Kurban Bayramı ne zaman?

2026 yılında Kurban Bayramı, Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. Tatil planı yapmak isteyenler için bayram takvimi şu şekilde:

26 Mayıs 2026 Salı: Arefe Günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

Hafta sonlarıyla birlikte uzatılan tatil süresi, çalışanlara toplamda 9 günlük bir dinlenme fırsatı sunacak. Kararın turizm ve seyahat sektöründe de hareketlilik oluşturması bekleniyor.