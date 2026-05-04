ABD’nin Almanya’daki askeri varlığını azaltma kararı sonrası Berlin’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Pentagon’un yaklaşık 5 bin askeri ülkeden çekme planının ardından yaptığı değerlendirmede, ABD ile ilişkilerin sağlam olduğunu vurguladı.

Merz, “ABD bizim için NATO’daki en önemli ortak” diyerek transatlantik bağların sürdüğünü ifade etti. Başbakan, asker çekme kararının kendisi ile ABD Başkanı Donald Trump arasında herhangi bir anlaşmazlıktan kaynaklanmadığını da özellikle belirtti.

Pentagon’un söz konusu kararı, ABD’nin Avrupa’daki askeri konuşlanmasını yeniden gözden geçirdiği bir dönemde geldi. Kararın 6 ila 12 ay içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Almanya, ABD’nin Avrupa’daki en büyük askeri üslerinden bazılarına ev sahipliği yaparken, söz konusu adım NATO içinde yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Uzmanlar, bu gelişmenin ABD’nin askeri önceliklerini Avrupa’dan farklı bölgelere kaydırdığı yönündeki yorumları güçlendirdiğine dikkat çekiyor.

Berlin yönetimi ise açıklamalarıyla tansiyonu düşürmeye çalışırken, NATO içindeki iş birliğinin devam edeceği mesajını öne çıkarıyor.