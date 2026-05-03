2026 Bahar Toplantısı - III kapsamında düzenlenecek önemli buluşma, 8 Mayıs 2026 Cuma günü akademisyenleri, uzmanları ve çiftçileri bir araya getiriyor. Etkinlik, insan, tarım ve toplumsal cinsiyet ekseninde güncel tartışmalara odaklanacak.

Toplantı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiye Şeref Salonu’nda gerçekleştirilecek. Program, saat 10.00’da Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un açılış konuşmasıyla başlayacak.

İlk Oturum: İnsan Odaklı Yaklaşımlar

Saat 10.30 – 13.00 arasında yapılacak ilk oturumda Prof. Dr. Mustafa Şen sunum gerçekleştirecek. Oturuma katkı sunacak isimler arasında Prof. Dr. Ayşe Banu Ergöçmen ve Prof. Dr. Filiz Zabcı yer alıyor. Bu bölümde, insan odaklı kalkınma, sosyal politikalar ve planlama yaklaşımları ele alınacak.

İkinci Oturum: Toprak ve Kadın

Saat 14.00 – 17.00 arasında düzenlenecek ikinci oturumun başlığı ise “Toprak ve Kadın”. Prof. Dr. Cemal Taluğ’un sunum yapacağı oturumda, kırsal kalkınma, kadın emeği ve tarımsal üretim ilişkileri masaya yatırılacak.

Katılımcılar arasında Doç. Dr. Selen Deviren Saygın ile birlikte çiftçiler Münevver Kepenek ve Ayşe Öner de yer alarak sahadan deneyimlerini paylaşacak.

Akademi ve Sahanın Buluşması

Etkinlik, akademik bilgi ile sahadaki deneyimi bir araya getirerek çok yönlü bir tartışma zemini sunmayı hedefliyor. Özellikle tarım politikaları, kadın emeği ve sürdürülebilir kalkınma konuları öne çıkıyor.

Etkinlik Bilgileri

Yer: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mülkiye Şeref Salonu (Cebeci/Ankara)

8 Mayıs 2026 Cuma

8 Mayıs 2026 Cuma Saat: 10.00 – 17.00

