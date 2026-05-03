ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Mayıs 2023’te hizmete açılan Zigana Tüneli’nden geçen araç sayısını açıkladı. Bakan Uraloğlu, tüneli 3 yılda 5 milyon 277 bin 434 aracın kullandığını bildirdi.

Avrupa’nın En Uzun Çift Tüplü Kara Yolu Tüneli

Yazılı açıklama yapan Uraloğlu, Trabzon’u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum’a bağlayan Zigana Tüneli’nin 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa’nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, tünel sayesinde güzergahın 8 kilometre kısaldığını, seyahat süresinin ise otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldığını ifade etti.

1,9 Milyar Lira Tasarruf Sağlandı

Uraloğlu, Zigana Tüneli ile son 3 yılda zamandan ve akaryakıttan toplam 1,9 milyar lira tasarruf edildiğini belirtti.

Karbon Salınımı 44 Bin Ton Azaldı

Tünelin çevresel katkılarına da değinen Uraloğlu, hizmete açıldığı tarihten bu yana karbon salınımının 44 bin ton azaltıldığını söyledi.

90 Viraj Ortadan Kalktı

Zigana Tüneli’nin mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin virajlar, dik rampalar ve taş düşmesi risklerini ortadan kaldırdığını vurgulayan Uraloğlu, mevcut güzergahtaki 90 virajın kaldırıldığını ve sürücülere daha güvenli, konforlu ulaşım sağlandığını kaydetti.

Uluslararası Ödül Aldı

Uluslararası Yol Federasyonu tarafından 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında “yapım metodolojisi” kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görülen Zigana Tüneli’nin, ticaret ve lojistiğe de önemli katkı sunduğu belirtildi.